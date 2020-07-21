Бельгия отмечает Национальный день

Бельгия отмечает сегодня свой главный праздник – Национальный день. Его принято называть Национальным бельгийским фестивалем. Днем на центральной площади Брюсселя - Гран-Плас - состоится военный парад. С национальным праздником Короля Филиппа поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что Минск проявляет большой интерес к развитию взаимодействия с Брюсселем.