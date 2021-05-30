Бельгия против карантинных мер

Тысячи европейцев продолжают выходить на улицы городов из-за постоянных COVID-ограничений. Накануне в Брюсселе собрались сотни человек. Они скандировали лозунги, спорили и пытались драться с полицией. Активистов начали задерживать.

Масштабные митинги накрыли Бразилию. Десятки тысяч людей выступали против коронавирусной политики в стране. Многие протестующие призывали ускорить процесс вакцинации и вернуть финансовую помощь в размере 115 долларов.

В Англии тоже акции протеста. Несколько десятков человек собрались в центре Дувра на антимигрантский митинг. Активисты заблокировали автомагистраль. В результате было нарушено движение грузовых фур. Полиция назвала митинг несанкционированным. Начались задержания. Самое малое - 4 человека арестованы. Депутат британского парламента от Дувра заявила, что протестующим в городе не рады. То, что чьи-то митинги мешают нормальной работе, политик назвала "неправильным и несправедливым".

