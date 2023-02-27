Бельгия заморозила российские активы на 58 млрд евро

Минфин Бельгии заморозилроссийскиеактивына 58 миллиардов евро. Речь идет о самой большой сумме среди государств-членов ЕС. Об этом говорится на сайте в заявлении министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема, пишет РИАНовости.



Западные страны после начала спецоперацииРФнаУкраиневвели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.