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Бельгия заморозила российские активы на 58 млрд евро

Бельгия заморозила российские активы на 58 млрд евро

Минфин Бельгии заморозилроссийскиеактивына 58 миллиардов евро. Речь идет о самой большой сумме среди государств-членов ЕС. Об этом говорится на сайте в заявлении министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема, пишет РИАНовости.

Западные страны после начала спецоперацииРФнаУкраиневвели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.

Фото:© РИА Новости

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