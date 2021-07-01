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Бельгийский истребитель врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов

Бельгийский истребитель врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов

Инцидент на авиабазе ВВС Нидерландов. Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание. По сообщениям авиации Бельгии, два человека пострадали. К счастью, пилоту удалось добраться до безопасного места. Обошлось без пожара и взрыва. Отмечается, что инцидент произошел на военном объекте, который находится на севере страны.


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