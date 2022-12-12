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Белград требует вернуть в Косово и Метохию сербских силовиков
Белград впервые с 1999 года требует от командования миссии НАТО KFOR распределить в Косово и Метохии контингент сербской полиции и армии. Также Белград призывает сербов, проживающих в Косово, сохранять мир и спокойствие. Ситуация в регионе начала обостряться 8 декабря. Туда на бронетехнике вошли от 200 до 300 сотрудников спецназа полиции непризнанного Косова и заблокировали Косовска-Митровицу. Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики вторглись и заняли объект на плотине Газиводе. Речь о главном источнике воды для местной ГЭС. Полиция Косово также блокировала въезд в край для авто и пешеходов из Центральной Сербии на одном из КПП. Коллективный Запад кровно заинтересован в сохранении Косово как антисербского плацдарма, уверены независимые эксперты.
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