Белый дом готов возобновить военную кампанию против Тегерана
Соединенные Штаты достигли значительного прогресса на переговорах с Ираном, однако Вашингтон готов вернуться к силовому сценарию. Как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, американская сторона стремится к дипломатическому соглашению, но ее "оружие заряжено" для возобновления военной кампании. Главное требование - Иран никогда не должен получить доступ к ядерному оружию.
Джей Ди Вэнс, вице-президент США:
"Я уже говорил, что мы собираемся выбрать один из двух вариантов. Мы собираемся заключить хорошее соглашение, которое действительно даст американскому народу то, что ему нужно, или мы собираемся вернуться к активной операции. Очевидно, президент предпочитает добиться соглашения. Я думаю, что иранцы тоже предпочли бы добиться урегулирования. Но главное, что нужно знать - это не вечная война. Мы собираемся разобраться с делами и вернуться домой".
Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что отложил готовившийся масштабный авиаудар по иранским объектам по просьбе лидеров стран Персидского залива. Белый дом дал Тегерану несколько дней на размышление, подчеркнув, что ждет хорошую сделку.