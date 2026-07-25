Белый дом не может найти деньги на продолжение войны против Ирана

Военная кампания США против Ирана столкнулась с дефицитом средств. Как пишет Bloomberg, Белый дом не может найти деньги на продолжение войны против Исламской Республики.

По данным агентства, процесс одобрения дополнительного пакета финансирования в Конгрессе фактически зашел в тупик, из-за чего Белый дом вынужден искать другие источники средств.

В агентстве утверждают, что конфликт с Ираном оказался масштабнее, чем ожидал президент Дональд Трамп. При этом сам американский лидер не предпринимает активных попыток убедить законодателей поддержать увеличение военных расходов.