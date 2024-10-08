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Белый дом обносят забором к выборам
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Вокруг Белого дома в Вашингтоне появился дополнительный 2-метровый забор, зафиксированный бетонными блоками.
В американской администрации заявили, что обеспокоены угрозой беспорядков в связи с предстоящими выборами президента США.
Ближе к ноябрю закрытую территорию расширят, а усиленные меры безопасности сохранятся до инаугурации нового лидера страны, которая пройдет 20 января.