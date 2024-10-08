Белый дом обносят забором к выборам

В американской администрации заявили, что обеспокоены угрозой беспорядков в связи с предстоящими выборами президента США.



Ближе к ноябрю закрытую территорию расширят, а усиленные меры безопасности сохранятся до инаугурации нового лидера страны, которая пройдет 20 января.