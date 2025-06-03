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Белорус рассказал, как пытался остановить атаку дронов в Иркутской области
1 июня ВСУ дронами атаковали российские аэродромы. Среди очевидцев, которые пытались предотвратить теракт, устроенный киевским режимом в Иркутской области, был белорус Антон Мацкевич.
Он оказался на парковке недалеко от фуры, из которой вылетали беспилотники, и пытался сбить их камнями. Корреспонденты телеканала "Первый информационный" нашли того самого белоруса-героя. Антон Мацкевич рассказал, как он вместе с очевидцами пытался предотвратить теракт.
Антон Мацкевич, белорусский дальнобойщик:
"Россия и Беларусь - это как старший брат и младший брат. Они все время вместе, поэтому как можно было пройти мимо и не помочь или остаться в стороне?! Было много человек, которые помогали. Не я один там это делал, поэтому нужно сказать и им огромное спасибо".
Молодой человек сказал, что не считает себя героем. С его слов, он обычный водитель-международник.
Как рассказал Антон, многие на парковке видели, как взлетают дроны, но ничего с этим сделать не могли, и это вызывало досаду. "Мы помогали все, только в последнюю минуту подумали, что беспилотник мог взорваться рядом", - заключил белорус.