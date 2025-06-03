Белорус рассказал, как пытался остановить атаку дронов в Иркутской области

1 июня ВСУ дронами атаковали российские аэродромы. Среди очевидцев, которые пытались предотвратить теракт, устроенный киевским режимом в Иркутской области, был белорус Антон Мацкевич.

Он оказался на парковке недалеко от фуры, из которой вылетали беспилотники, и пытался сбить их камнями. Корреспонденты телеканала "Первый информационный" нашли того самого белоруса-героя. Антон Мацкевич рассказал, как он вместе с очевидцами пытался предотвратить теракт.

Антон Мацкевич, белорусский дальнобойщик:

"Россия и Беларусь - это как старший брат и младший брат. Они все время вместе, поэтому как можно было пройти мимо и не помочь или остаться в стороне?! Было много человек, которые помогали. Не я один там это делал, поэтому нужно сказать и им огромное спасибо".

Молодой человек сказал, что не считает себя героем. С его слов, он обычный водитель-международник.