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Белорус погиб при строительстве дороги в Татарстане
Из-за обвала грунта на строительстве дороги в Татарстане погиб гражданин Беларуси, еще один - госпитализирован. Об этом пишет сообщили БЕЛТА со ссылкой напресс-службу посольства Беларуси в России.
В результате обвала грунта в Новошешминском районе Республики Татарстан погиб гражданин Беларуси - работник одного из предприятий холдинга "Белавтодор", который был занят на строительстве дороги Шали - Бавлы. Еще одни белорус в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение города Новошешминска, - сказали в дипмиссии.
"Отделение посольства Беларуси в Казани находится в постоянном контакте с медиками и представителями белорусского предприятия", - добавили в пресс-службе.
Фото:pixabay.com
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