Белорус погиб при строительстве дороги в Татарстане

Из-за обвала грунта на строительстве дороги в Татарстане погиб гражданин Беларуси, еще один - госпитализирован. Об этом пишет сообщили БЕЛТА со ссылкой напресс-службу посольства Беларуси в России.

В результате обвала грунта в Новошешминском районе Республики Татарстан погиб гражданин Беларуси - работник одного из предприятий холдинга "Белавтодор", который был занят на строительстве дороги Шали - Бавлы. Еще одни белорус в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение города Новошешминска, - сказали в дипмиссии.

"Отделение посольства Беларуси в Казани находится в постоянном контакте с медиками и представителями белорусского предприятия", - добавили в пресс-службе.