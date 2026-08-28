Белоруска, считавшаяся пропавшей в Непале, нашлась

Утром 26 августа в Непале произошло разрушительное наводнение. Стихия была спровоцирована обрушением высокогорного ледника и скальной массы. В списке пропавших без вести числятся почти 2 тыс. человек. Обнаружены тела уже 579 погибших.

Белоруска, которую считали жертвой гималайской катастрофы, вышла на связь, сообщив, что с ней все в порядке. Она поблагодарила за беспокойство всех неравнодушных.

Поисково-спасательная операция в пострадавших районах продолжается, в ней задействованы более 13 тыс. военных и полицейских. Спасены уже более 4,4 тыс. человек.

Наводнение повредило дороги, из-за чего в ходе операции приходится использовать вертолеты. Также разрушены электростанции и мосты, часть населенных пунктов оказалась отрезана от внешнего мира.

Ученые предупреждают: гималайские ледники тают на 65 % быстрее, чем десятилетие назад, и подобные катастрофы будут происходить все чаще.