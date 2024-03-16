Белоруска погибла в словацких горах после нападения медведя

Жуткая информация пришла из Словакии. Там в горах погибла белоруска после нападения медведя. Как стало известно, несчастный случай произошел накануне. Наша туристка вместе с другом отправилась на прогулку по одной из туристических троп в Низких Татрах, где на них и напал медведь. Пара разделилась, пытаясь убежать от животного. В результате 31-летняя женщина сорвалась со скалы высотой 150 метров. Мужчине чудом удалось спастись.