Белорусская делегация изучает опыт Турции в создании сериалов и кинопроизводстве

Краткий пересказ от ИИ

Как Турция преуспела в создании культовых сериалов и весомых телепродуктов, изучает белорусское медиасообщество. Большой десант руководителей ведущих СМИ Беларуси, менеджмент Национальной киностудии "Беларусьфильм" и представители Министерства культуры - с рабочим визитом в Анкаре и Стамбуле. Диалоги с турецкими коллегами - директорами главных телекомпаний и киностудий Турции - прошли прямо в новостных студиях и киноцехах.

Руководство Белтелерадиокомпании посетило главную турецкую телекомпанию TRT. Там обсудили не только создание популярных для Беларуси телепроектов, но и будущие совместные продукты.

22 октября белорусская делегация презентовала один из последних кинопроектов. Фильм "На другом берегу" объединил в кинотеатре Анкары белорусскую диаспору и русскоязычных друзей нашей страны. Спецпоказ стал посвящением Дню народного единства. Организатором мероприятий выступило посольство Беларуси в Турецкой Республике.

Анатолий Глаз, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции:

"Мы обнаружили везде огромный интерес к дальнейшему развитию взаимного сотрудничества. Намечен ряд конкретных проектов, уже есть какие-то инициативы, какие-то наметки, и это сотрудничество точно будет развиваться. Отдельно хочу сказать о встрече, которая прошла в одном из крупнейших холдингов Турции - телеканале TRT. Это в какой-то мере аналог нашей Национальной государственной телерадиокомпании. Более двух часов продолжалась встреча, и если мы были готовы, что у нас совпадет только несколько тем из наших интересов, то к концу разговора выяснили, что практически по всем направлениям у нас есть точки соприкосновения. Турция демонстрирует полную открытость, на все наши вопросы были даны ответы, показали процесс кинопроизводства".

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Мы - люди разного менталитета и немного по-разному подходим к производству телевизионного, кино- и сериального контента. Но эти вещи всегда можно адаптировать под целевую аудиторию. Здесь скорее интересовал сам производственный и коммерческий процесс. Турецкие сериалы продаются по всему миру и очень популярны на интернет-платформах. Важно было узнать, что коллеги делают для того, чтобы их фильмы покупали в десятках и даже сотнях стран. Как они подходят к этому вопросу, как начинают производство? Они достаточно подробно поделились своим опытом, поэтому, думаю, нам это будет полезно".

Беларусь и Турция обсуждают совместное кинопроизводство, а также участие белорусских фильмов в турецком кинофестивале уже в 2027 году и ответный приезд турецких кинематографистов на международные фестивали "Лістапад" и "Анимаевка".