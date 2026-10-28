Белорусская драма покоряет Китай: РТБД представил спектакль "Вечер" на сцене Пекинского театра

Фото rtbd.by

Республиканский театр белорусской драматургии с гастролями побывал в Пекине. Ведущий коллектив национальной пьесы представил нашу страну на престижном международном форуме. На несколько дней китайская столица погрузилась в атмосферу театральной культуры Беларуси.

В культурной афише представлен спектакль "Вечер". Полтора часа погружения в белорусскую драму РТБД подарил китайскому зрителю на сцене Пекинского народного художественного театра. Его называют храмом китайского искусства. Здесь же искушенный зритель ближе знакомится с иностранной культурой.

История о человеческом одиночестве, любви и дружбе. Спектакль по пьесе Алексея Дударева китайской публике уже знаком. В 2025 году постановку восторженно встретил Шанхай. Успех запомнился, и театр получил приглашение покорить столицу Поднебесной.

"Это очень важный, бесценный опыт. Во-первых, мы на отклике китайских зрителей реагируем и понимаем, что становимся еще более открытыми. Знаете, китайские зрители невероятно чувствительные, сердечные, отзывчивые, и когда их что-то трогает, нам это передается вдвойне", - отметила директор РТБД Светлана Науменко.

Спектакль "Вечер" стирает культурные границы и различия. Лирическая история одиноких стариков актуальна и понятна, несмотря на субтитры.

Для китайского зрителя время наедине с героями превращается в разговор на универсальном, понятном каждому языке. В центре сюжета трое пожилых людей - Василь, Анна и Гастрит. А еще опустевшая белорусская деревня, где жизнь будто застыла в ожидании вестей от уехавших в город детей.

"Мы ведь волновались, когда впервые играли. И перед выходом в Пекине волновались. Но таким критерием того, что нас понимают, нас услышали была реакция зала. В какие-то моменты в Беларуси, когда играем, зал реагирует, смеется, например. Так вот, китайский зритель тоже воспринимает этот юмор, значит, есть сочувствие, были такие моменты просто тишины. Наши ребята, которые были в зале, говорили, что были люди, которые плакали, когда можно плакать от этого материала. Полное понимание", - поделился актер РТБД Игорь Сидорчик.

Несмотря на то, что разговоры у колодца звучали на белорусском языке, видеопроекция и символы помогла ближе понять классическую белорусскую драматургию. Впрочем, настоящие эмоции в переводе не нуждаются. Ради искренности пекинские зрители и пришли в зал.

Творческий диалог Минска и Пекина выходит на новый уровень, а отечественная драма становится ближе к китайскому зрителю. Подробности смотрите в проекте "В эфире Китай".