Белорусская делегация примет участие в работе 78-й сессии Генассамблеи ООН

Сегодня в Нью-Йорке открывается Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. На ней традиционно собираются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. В работе примет участие и делегация нашей страны во главе с министром иностранных дел Сергеем Алейником. Основные усилия представители Беларуси планируют сосредоточить на задачах по продвижению консолидирующей и созидательной повестки, которая подчеркивает мирный характер наших национальных приоритетов. Делегация Беларуси также задействует трибуну ООН для продвижения вопросов укрепления продовольственной безопасности. Кроме того, белорусская сторона планирует продвигать приоритетные направления своего нынешнего председательства в ОДКБ под лозунгом "Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности" и способствовать повышению узнаваемости организации в ООН.