В Екатеринбурге прошла церемония передачи белорусских изданий, посвященных Великой Отечественной войне. 20 книг пополнят фонд Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени Белинского.

Большая часть изданий основана на материалах уголовного дела о геноциде белорусского народа. Среди них - "Хатынь", "Говорит Брестская крепость", "Белорусские партизаны - Герои Советского Союза".

Виктория Ратобыльская, начальник отдела Министерства культуры Беларуси:

"Для нас это особая гордость - что и в этой библиотеке будут находиться наши уникальные издания и что у жителей региона будет возможность с ними познакомиться и использовать их в научных исследованиях. Возможно, кто-то найдет сведения о своих родственниках: мы знаем, что Свердловск во времена войны был тыловым городом, куда эвакуировались заводы, в том числе из Беларуси, фабрики, заводы, культурные учреждения".

Издания помогут читателям познакомиться с историей Беларуси в годы Великой Отечественной, узнать больше о судьбах и вкладе белорусского народа в общую Победу.