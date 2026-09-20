Белорусские компании презентовали медицинские изделия на выставке World Health Expo в Кении

Беларусь прорабатывает поставки медицинских изделий на рынок Восточной Африки. В Кении завершилась Международная медицинская выставка World Health Expo.

World Health Expo является крупнейшей специализированной выставкой в сфере здравоохранения в регионе и проводится под патронажем Министерства здравоохранения Кении. Мероприятие выступает ключевой платформой для налаживания прямых контактов с ведущими дистрибьюторами и государственными заказчиками Восточноафриканского региона.

Участие в коллективной экспозиции Республики Беларусь в рамках международной выставки World Health Expo позволило представить отечественный потенциал в области медицинских разработок и услуг профильной аудитории и будет содействовать укреплению позиций белорусских производителей на рынке Кении и других стран Восточноафриканского региона.