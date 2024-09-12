Белорусские туристы заняли третье место по посещению Адыгеи

Несмотря на осень, время отдыха можно найти всегда. Адыгея приглашает белорусских туристов в незабываемое путешествие по Северному Кавказу.

Здесь можно заняться рафтингом по реке Белая, поправить здоровье в термальных источниках и насладиться грациозным танцем всемирно известного ансамбля "Нальмэс".

Адыгея, как девушка с характером, не сразу показывает свое лицо. Сначала она скрывает свою природную красоту за дымкой тумана, но если набраться терпения, открывается вам во всей величественной и первобытной красе.

Бэла Джаримова, зампредседателя Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам (Россия):

"У нас поставлены новые национальные цели до 2030 года. Среди них увеличение въездного туризма. Сейчас из-за событий, которые происходят недалеко от нас, ближайший аэропорт закрыт, но в будущем рассматривается возможность организации удобной логистики для того, чтобы иностранным туристам было удобно сюда приезжать. Насколько я знаю, белорусам проще к нам попадать и они уже сейчас у нас в тройке туристов, которые приезжают".

Природа Северного Кавказа завораживает своей первозданностью. Иногда кажется, что здесь не ступала нога человека. Но только стоит об этом подумать, как тут же появляется группа отважных туристов, которые пытаются преодолеть бурное течение реки Белая. И сразу понимаешь, что Адыгея любит смелых и отважных.

Гранитный каньон - это чудо природы Кавказского заповедника. Он растянулся более чем на 4 км. Название "гранитный" он получил за счет того, что его берега состоят из гранитных плит разных форм и размеров. Кстати, они меняют свой цвет в зависимости от времени суток. Утром - нежно бежевые, днем - ярко красные, а вечером - графитовые.

Адыгея наполнена мистикой и легендами. Именно здесь сохранилось самое большое количество дольменов. Это древние сооружения, кстати, ровесники египетских пирамид. Строили их из мощных каменных плит, вес некоторых достигал 3 т. Внешне он напоминает домик - несущие стены и прямая крыша. Ученые считают, что это было место захоронений или культовых обрядов.

Существуют и менее научные гипотезы появления дольменов. Одни считают, что их строили великаны, другие - что это плод трудов инопланетян. Но все едины во мнении, что эти огромные сооружения обладают особой силой и мощной энергетикой.

Мощь, сила и одновременно грация и изящество адыгов, скрыты в невероятном танце ансамбля "Нальмэс". Переводится, как драгоценный камень, которого не существует в природе. Раскрывается и ярко сияет он только на сцене.

Аслан Хаджаев, художественный руководитель ансамбля "Нальмэс", народный артист Республики Адыгея (Россия):

"Нальмэс" я называю сердцем нашего народа. Здесь нельзя делать то, что взбредет в голову. Здесь жесткие каноны. Сегодня нет ни одного танца, где танцоры взялись бы за руки. У адыгов есть только один танец, где с девушкой можно танцевать за руку".