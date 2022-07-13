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Белорусские граждане пострадали в результате ДТП в Орловской области России

Автобус с белорусами попал в аварию в Орловской области России. В итоге четверо граждан нашей страны получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. Установлено, что водитель автобуса допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком.

Всего пострадали 9 человек, 1 из них - несовершеннолетний

Посольство Беларуси находится в постоянном контакте с местными компетентными органами, МЧС России. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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