Белорусские миротворцы приступили к охране объектов военной инфраструктуры Казахстана

Воинский контингент миротворческих сил Беларуси заступил на охрану важных военных объектов в Казахстане. Военнослужащие миротворческих сил ОДКБне привлекаются к оперативно-боевым операциям по стабилизации обстановки в стране, согласно договоренности с казахстанской стороной. Белорусские бойцы продолжат выполнять задачи в плановом режиме. Нештатных ситуаций не зафиксировано - сообщает Минобороны нашей страны.

Появились кадры прибытия в алматинский аэропорт армянских военнослужащих, которые в составе миротворческого контингента ОДКБ будут обеспечивать в Казахстане охрану стратегически важных объектов. В боевом строю замечены даже женщины.



Аэродром Северный в Ивановской области. Отсюда продолжают вылетать российские миротворцы в Казахстан. Сейчас подразделения ВДВ, которые вошли в контингент сил ОДКБ, перебрасывают в республику на бортах Ил-76. Запланировано более 20 рейсов.