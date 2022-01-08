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Белорусские миротворцы приступили к охране объектов военной инфраструктуры Казахстана
Воинский контингент миротворческих сил Беларуси заступил на охрану важных военных объектов в Казахстане. Военнослужащие миротворческих сил ОДКБне привлекаются к оперативно-боевым операциям по стабилизации обстановки в стране, согласно договоренности с казахстанской стороной. Белорусские бойцы продолжат выполнять задачи в плановом режиме. Нештатных ситуаций не зафиксировано - сообщает Минобороны нашей страны.
Появились кадры прибытия в алматинский аэропорт армянских военнослужащих, которые в составе миротворческого контингента ОДКБ будут обеспечивать в Казахстане охрану стратегически важных объектов. В боевом строю замечены даже женщины.
Аэродром Северный в Ивановской области. Отсюда продолжают вылетать российские миротворцы в Казахстан. Сейчас подразделения ВДВ, которые вошли в контингент сил ОДКБ, перебрасывают в республику на бортах Ил-76. Запланировано более 20 рейсов.
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