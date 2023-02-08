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Белорусские спасатели приземлились в Газиантепе, чтобы помочь ликвидировать последствия землетрясений

Несколько часов назад в Газиантепе приземлился борт с белорусскими спасателями. Вместе с ними в пострадавший регион отправилась и съемочная группа АТН.

Спецборт приземлился в аэропорту города Газиантеп. Произошло это немного незапланированно, т. к. предполагалось, что посадка будет совершена в городе Адана, но не дали посадку, поэтому пришлось изменить место. Сейчас сотрудники МЧС занимаются разборкой грузов, достают все необходимые специнструменты. Будут также выгонять грузовой автомобиль, который тоже сюда прилетел. После этого будет совершен марш-бросок в несколько сотен километров до места дислокации.
Юрий Шевчук, корреспондент

"Уже там бойцы МЧС получат всю необходимую информацию для дальнейшей работы, разобьют лагерь. Планируется, что 9 февраля, скорее всего, спецотряд "ЗУБР" приступит к выполнению ликвидации последствий сильнейших землетрясений", - добавил журналист.

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