3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусские спасатели приземлились в Газиантепе, чтобы помочь ликвидировать последствия землетрясений
Несколько часов назад в Газиантепе приземлился борт с белорусскими спасателями. Вместе с ними в пострадавший регион отправилась и съемочная группа АТН.
Спецборт приземлился в аэропорту города Газиантеп. Произошло это немного незапланированно, т. к. предполагалось, что посадка будет совершена в городе Адана, но не дали посадку, поэтому пришлось изменить место. Сейчас сотрудники МЧС занимаются разборкой грузов, достают все необходимые специнструменты. Будут также выгонять грузовой автомобиль, который тоже сюда прилетел. После этого будет совершен марш-бросок в несколько сотен километров до места дислокации.
"Уже там бойцы МЧС получат всю необходимую информацию для дальнейшей работы, разобьют лагерь. Планируется, что 9 февраля, скорее всего, спецотряд "ЗУБР" приступит к выполнению ликвидации последствий сильнейших землетрясений", - добавил журналист.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все