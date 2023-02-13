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Белорусские спасатели в Турции вызволили мужчину, находившегося под завалами 160 часов
Международная спасательная миссия продолжается в Турецкой Республике. Накануне сотрудникам спецотряда "ЗУБР" вместе со своими российскими и кыргызскими коллегами удалось достать из-под завалов живого человека.
Как говорят сами спасатели, не иначе как чудом это назвать сложно. Ведь мужчина пролежал под руинами своего дома без воды и еды почти неделю. Съемочная группа АТН, которая находится в Турецкой Республике, единственная из всех СМИ сняла спасение пострадавшего.
Подробности уникальной спецоперации, а также самый большой лагерь для людей, оставшихся без жилья, в материале Юрия Шевчука.
Сегодня ночью в рамках проведения ПСО инженерной техникой был разобран один из завалов. Была объявлена минута тишины, и мы услышали голос пострадавшего.
После того как белорусы нашли под завалами живого человека, к спасательной операции присоединились россияне и кыргызы.
Уже спустя час в этом месте собралось около 50 человек. Оно и неудивительно - найти выжившего под руинами почти спустя неделю практически нереально. Белорусские спасатели взяли на себя техническое обеспечение спасательной операции, россияне предоставили медиков, а кыргызы работали под завалами.
Самая большая сложность была в том, что мужчине придавило ногу и руку. Но спустя почти 4 часа совместные усилия принесли плоды, человека удалось вытащить из-под руин.
Спасенному мужчине 45 лет. Под завалами он пролежал 6 дней, поэтому даже спасатели говорят, то, что ему удалось выжить, иначе как чудом не назовешь.
Для стабилизации спасенного мужчину перевезли в этот полевой госпиталь российского центра "Спас". Здесь пострадавшему оказались первую медицинскую помощь и далее отправили в местную больницу.
У нас есть отделение травматологии, отделение хирургии, отделение интенсивной терапии и педиатрия. В сутки госпиталь принимает до 200 пострадавших.
Лечение в госпитале проходит и местная жительница. Она получила травмы во время землетрясения. Сейчас с трудом передвигается, но, как говорит сама пациентка, она благодарна богу, что ей удалось выбраться из квартиры в ту страшную ночь.
Куда эта женщина поедет жить, когда ее выпишут, она пока не знает. Ее дом уничтожен землетрясением. У родственников тоже нет сейчас жилья. Поэтому один из вариантов - это лагерь, который организован в центре города специально для таких людей.
Подобных лагерей в Турции сегодня сотни, ведь из зоны бедствия были эвакуированы почти 100 тыс. человек.
Сколько людям придется жить в таких условиях, пока не известно. Ведь даже если дом остался цел, заселяться туда не рекомендуют, пока не будет проведена экспертиза на его устойчивость. Поэтому жить в таких условиях местным придется как минимум несколько месяцев. Что же касается тех, у кого дом и вовсе разрушен, то здесь вопрос пока остается открытым.
местная жительница:
Мой дом уцелел, поэтому все мои родственники, у кого дома разрушены, приехали ко мне. Сейчас мы живем несколькими семьями. Пока ждем, что будет дальше. Но нам никто ничего не говорит.
Гуманитарная помощь Турции от Беларуси
Благодаря тому, что в эти дни весь мир сплотился вокруг Турции, у этих людей есть все самое необходимое. Их кормят, одевают, помогают организовать быт.
В ближайшее время гуманитарный груз в Турецкую Республику прибудет и из Беларуси. Одеяла и пледы для оставшихся без крова собрал Белорусский союз женщин совместно с Департаментом исполнения наказаний МВД.
Помимо одеял и пледов, в Турцию отправятся средства личной гигиены, детское питание и другие вещи первой необходимости. Двухтонный груз взялся доставить белорусский национальный авиаперевозчик.
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