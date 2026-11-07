Белорусский стилист Дарья Дубровина завоевала золото на чемпионате мира OMC Hairworld 2026 в Париже. В Год белорусской женщины наши соотечественницы продолжают доказывать свой непревзойденный профессионализм на самом высоком планетарном уровне.

Настоящие "Олимпийские игры" бьюти-индустрии, собравшие тысячи сильнейших мастеров из 50 стран мира, завершились абсолютным триумфом отечественной школы парикмахерского искусства. Дарья уверенно взяла золотую медаль и титул чемпионки мира в одной из самых сложных и престижных мужских категорий - Gents Full Fashion Look.

Дарья - признанный лидер европейской бьюти-индустрии, выпускница легендарного "Учебного центра С. Войтеховского". Именно она в 2011 году в Милане стала первой чемпионкой мира в истории суверенной Беларуси, обойдя законодателей моды - итальянцев.

После золота на чемпионате Европы в Вене нынешний парижский триумф окончательно закрепил за белоруской статус топ-мастера мировой парикмахерской школы.

В финале OMC Hairworld 2026 международное жюри признало работу Дарьи технически безупречной и концептуально смелой. Белорусский стилист оставила позади сильнейших соперников из Литвы, Пуэрто-Рико и Италии, гордо подняв флаг Республики Беларусь на высшую ступень мирового пьедестала.