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Белорусский флаг поднят в Катаре

В столице Катара Дохе 4 октября был поднят белорусский флаг.

Здесь с участием эмира этой ближневосточной страны прошла церемония, которая приурочена к скорому открытию чемпионата мира по футболу. Первенство планеты пройдет в Катаре в ноябре и декабре.

Белорусский стяг занял заслуженное место среди 119-ти других флагов, поднятых сегодня. У подножия флагштока установлен стенд, который расскажет всем интересующимся о нашей стране и национальных символах.

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