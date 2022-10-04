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Белорусский флаг поднят в Катаре
В столице Катара Дохе 4 октября был поднят белорусский флаг.
Здесь с участием эмира этой ближневосточной страны прошла церемония, которая приурочена к скорому открытию чемпионата мира по футболу. Первенство планеты пройдет в Катаре в ноябре и декабре.
Белорусский стяг занял заслуженное место среди 119-ти других флагов, поднятых сегодня. У подножия флагштока установлен стенд, который расскажет всем интересующимся о нашей стране и национальных символах.
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