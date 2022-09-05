Белорусский МИД выразил соболезнования родным и близким погибших российских коллег в результате теракта в Кабуле

В Кабуле, по последним данным, в результате теракта 8 человек погибли, 15 получили ранения. Погибли два сотрудника российской дипмиссии.

Смертник привел в действие спрятанную на теле бомбу у ворот российского посольства, где находились люди в ожидании доступа внутрь. Есть кадры, снятые в первые секунды после взрыва.

Террориста позднее застрелила охрана.