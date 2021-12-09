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Белорусский транзит бьет по литовским чиновникам
Многомиллионные потери для страны и прощай карьера для литовских чиновников. Министр транспорта Литвы подал в отставку по причине нарушения американских санкций против Беларуси. Мариус Скуодис лишается должности из-за того, что Литовские железные дороги намерены продолжить перевозки грузов Беларуськалия, попавших под санкции США. Чтобы лишний раз не расстроить Вашингтон, вознамерился уволиться и глава МИД Литвы. Габриэлюс Ландсбергис заявил, что транзит санкционного товара наносит ущерб репутации.
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