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Белорусского депутата не допустили к наблюдению за выборами в Польше
Режиму Дуды и Моравецкого наверное действительно есть что скрывать от непредвзятого глаза, да и в день выборов без лишних свидетелей хотелось бы обойтись. Иначе как объяснить следующий факт. Польская сторона не допустила к участию в международном наблюдении за парламентскими выборами депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Дениса Карася. При этом пригласив официально! Ожидалось, что белорусский парламентарий будет осуществлять наблюдение в Варшаве.
Приглашение распространялось на Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, ее государств-участников и структуры, включая Парламентскую ассамблею. Кандидатура Дениса Карася как члена национальной делегации Беларуси в ПА ОБСЕ была в установленном порядке и в соответствии со всеми требованиями подана в Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Уже там его включили в наблюдательную миссию на предстоящие выборы.
До момента пересечения границы - 12 октября - ни от польской стороны, ни от международного секретариата ПА ОБСЕ Беларусь не получала каких-либо сигналов о том, что кандидатура в качестве наблюдателя не приемлема для польских властей.
Польша повела себя не совсем понятно. Они не нацелены на конструктивизм, диалог с дружественной страной, с соседями. Стоит сомнение о том, что у них выборы и избирательная риторика будет соответствовать международным нормам и их законодательству.
Невзирая на непростую ситуацию в отношениях между Беларусью и Польшей, статус государства участника ОБСЕ и сам факт направления приглашения на выборы обязывает Варшаву исполнять существующие нормы права и организовать доступ международных наблюдателей на выборы, добавил Денис Карась. Он также отметил, что подобные действия подрывают всякое доверие к самой идее инклюзивного наблюдения за выборами под эгидой ОБСЕ. Грош цена такому наблюдению, когда представители соседних стран при молчаливом потакании ассамблеи исключаются из этого процесса, считает депутат.
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