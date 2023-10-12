Белорусского депутата не допустили к наблюдению за выборами в Польше

Режиму Дуды и Моравецкого наверное действительно есть что скрывать от непредвзятого глаза, да и в день выборов без лишних свидетелей хотелось бы обойтись. Иначе как объяснить следующий факт. Польская сторона не допустила к участию в международном наблюдении за парламентскими выборами депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Дениса Карася. При этом пригласив официально! Ожидалось, что белорусский парламентарий будет осуществлять наблюдение в Варшаве.

Приглашение распространялось на Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, ее государств-участников и структуры, включая Парламентскую ассамблею. Кандидатура Дениса Карася как члена национальной делегации Беларуси в ПА ОБСЕ была в установленном порядке и в соответствии со всеми требованиями подана в Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Уже там его включили в наблюдательную миссию на предстоящие выборы.

До момента пересечения границы - 12 октября - ни от польской стороны, ни от международного секретариата ПА ОБСЕ Беларусь не получала каких-либо сигналов о том, что кандидатура в качестве наблюдателя не приемлема для польских властей.

Польша повела себя не совсем понятно. Они не нацелены на конструктивизм, диалог с дружественной страной, с соседями. Стоит сомнение о том, что у них выборы и избирательная риторика будет соответствовать международным нормам и их законодательству. Денис Карась,депутатПалаты представителей Национального собрания Республики Беларусь