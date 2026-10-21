Белорусы участвуют в строительстве уникального курорта в ОАЭ

Краткий пересказ от ИИ

До уровня политических отношений подтягиваем и торгово-экономическое сотрудничество с ОАЭ. Там белорусы участвуют в возведении уникального курорта. Масштабная стройка развернулась в эмирате Рас-эль-Хайма. Стоимость проекта превышает 5,5 млрд долларов.

Новый курорт в Рас-эль-Хайме

Если сейчас магнитом для всех туристов является Дубай, то буквально через пару лет, возможно, все будут мечтать об отдыхе в эмирате Рас-эль-Хайме. Сейчас это одна большая стройка.

Уже в следующем году на острове Аль-Марджан откроют новый курорт. Стоимость проекта составляет 5,7 млрд долларов. Это в 3 раза выше стоимости Бурдж-Халифы. Белорусских журналисты первые, кто видит зарождение одного из самых дорогих проектов в мире.

Белорусы в деле: ажиотажный спрос со всего мира

На острове гармонично соединяются 4 стихии: море, пляж, горы и пустыня. Ожидается, что к 2030 году Рас-эль-Хайма будет принимать 5 млн туристов ежегодно. Прогнозируются очень высокие показатели заполняемости и высокие арендные ставки. Инвесторам предлагают множество вариантов открытия бизнеса. На проект ажиотажный спрос. Член правящей семьи эмирата Рас-эль-Хайма Сакр аль-Касими признается, что никогда не был в нашей стране, но доверил строительство именно белорусской команде. И речь не про рабочие руки, а мозги.

Сакр аль-Касими, член правящей семьи эмирата Рас-эль-Хайма:

"Каждый застройщик, с которым мы сотрудничаем, наш партнер. Особенно это касается специалистов из Беларуси. Они одни из наших лучших партнеров. Взгляните на их проекты. Они создали решения, рассчитанные на долгосрочную перспективу. Если говорить в целом о сотрудничестве между Эмиратами и Беларусью, то они лидеры, друзья. Что можно сказать о будущем этих отношений? Я думаю, что они будут продолжаться и становиться все крепче".

Юлия Нейковчан, коммерческий директор строительной компании:

"Белорусы были первыми, кто зашли на остров, первыми, кто поверили в видение нашей команды управления, все ребята из Беларуси. Поэтому нашими головой, руками строится этот эмират. И мы очень гордимся этим. У нас, конечно, качество намного выше, чем строят, скажем, здесь или в Индии. Поэтому это качество ценят, это качество знают. Что интересно, что разные страны знают, что в Беларуси очень хорошее качество. Поэтому у нас есть много покупателей из России, из Беларуси, а также из других стран".

Экономика - фундамент отношений между странами

Уровень торгово-экономического сотрудничества надо подтянуть до уровня политических отношений. На это ориентировал стороны Президент Беларуси на одной из встреч с руководством ОАЭ. Арабские компании участвуют в строительстве на окраине Минска умного города, возвели в рамках этого проекта масштабный выставочный центр. Символом сотрудничества и дружбы между Беларусью и ОАЭ станет и новый гостиничный комплекс.

Ареф Али Алаббар, бизнесмен (ОАЭ):

"За последние 3 года я побывал в Минске более 16 раз. Наши межгосударственные и дипломатические отношения находятся на очень высоком уровне. И все же жители Эмиратов пока мало знают о Беларуси или знают совсем немного. Им стоит узнать о ней больше. Я убежден, что это необходимо, ведь если они не едут в Беларусь, то многое теряют".

Белорусские продукты на арабских полках

Договор о торговле между ЕАЭС и ОАЭ открывает для белорусских экспортеров зеленый коридор на Ближний Восток. Наши продукты не редкость на местных прилавках. 10 белорусских брендов уже представлены в крупных торговых сетях: молочка, мясные изделия, рыба, сладости, снеки.

10 новых компаний из ОАЭ зарегистрировались на Белорусской универсальной товарной бирже в 2026 году. Всего их уже 50. Товаров поставлено более чем на миллион долларов.

Сунил Капур, директор по продажам международной компании-дистрибьютора продуктов питания (ОАЭ):

"Мы активно продвигаем белорусский ассортимент и планируем расширять его за счет новых брендов из Беларуси. Некоторые из них уже находятся на стадии подготовки к запуску. Мы планируем начать работу с ними либо к концу текущего года, либо в начале следующего. У потребителей сложилось очень хорошее впечатление. Белорусская продукция воспринимается как качественная. Именно такой вывод я сделал, основываясь на отзывах рынка".

ОАЭ - финансовый хаб: белорусов ценят за надежность и компетентность

ОАЭ сегодня - это не только торговый и финансовый хаб, но и заметный центр инноваций, технологий и международного бизнеса. Эмиратам нужна надежность, качество, компетентность. Поэтому для белорусов здесь двери всегда открыты.