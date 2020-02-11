Белорусы погибли на пожаре в хостеле в Москве

Пожар в московском хостеле. На юго-западе столицы России погибли, предположительно, два белоруса. В здании в момент ЧП находились более 150 человек. Все они были эвакуированы. Огонь охватил свыше 15-ти квадратных метров. Источник возгорания, как предполагают эксперты, находился в помещении охраны. Оно располагалось напротив комнаты, где жили наши соотечественники. Стало известно, что в хостеле два года назад уже выявляли грубые нарушения требований пожарной безопасности.



