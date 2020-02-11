Причиной пожара в хостеле в Москве могла стать неисправная электропроводка

Два белоруса погибли на пожаре в хостеле Москвы. Информацию нам подтвердили в посольстве. Возгорание произошло накануне вечером. Как сообщают спасатели, очаг занимал площадь в 15 кв. м. Во время тушения бойцы МЧС России эвакуировали из здания более 900 человек, всего в хостеле проживало около тысячи, в основном строители из стран СНГ, приехавшие в Москву на заработки. Жилье часто предоставлял сам работодатель. Вот что в интервью нашему агентству сообщили представители посольства Беларуси.



Белорусские дипломаты сейчас на связи с правоохранительными органами России и родственниками погибших. По одной из версий, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. В 2018 году в хостеле были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности. Почти все они были устранены, благодаря этому удалось избежать массовой гибели людей.



