Белорусы помогают украинским семьям

Несмотря на риторику официального Киева в адрес нашей страны, белорусы не оставят братский народ в беде. Общественные организации и местные власти оказывают всестороннюю помощь украинцам, которые в поисках мира и спокойствия прибыли в Беларусь. Две семьи из Черниговской области разместили в одном из приграничных санаториев Гомельского района. Здесь граждан Украины обеспечили самым необходимым, кроме того, им помогут определить дальнейший план действий. Николай Скинтиян продолжит тему.

Упрощенный пункт пропуска "Андреевка". Здесь три семьи из Черниговской области обратились за помощью к белорусским пограничникам. На руках у взрослых - маленькие дети. По словам родителей, на родине невозможно купить продукты и получить медпомощь. Через границу пропустили всю группу - одна семья отправилась к родственникам, остальных организованно отвезли в санаторий в Гомельском районе.

Сотрудники Красного Креста прибыли сюда заранее, закупили все необходимое - продукты, средства личной гигиены. Начальник отдела Артем Карпенко говорит - белорусы будут помогать украинцам, сколько потребуется.

Помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации, соответствует основным принципам Общества Красного Креста, вне зависимости от религиозных, политических убеждений Артем Карпенко, начальник отдела Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста

Автобус прибыл - первым делом женщин и детей накормили, затем разметили по комнатам. Здесь украинцы будут жить ближайшее время. Дети охотно принялись выбирать себе кровати и места для игр.

В корпусе санатория блочная система - три комнаты, пластиковые окна, двухъярусные кровати, тумбочки и шкафы. Для восьмерых места предостаточно - здесь комфортно, а главное - абсолютно безопасно.

О том, что пришлось пережить за последние дни, женщины говорить отказываются. Слишком больно даже думать об этом. Впечатлениями делятся дети. Даже они понимают, что это не просто поездка.

Ситуация, в которой оказались две семьи из Черниговской области, на контроле у властей. Важно не просто обеспечить базовые потребности, но и разобраться, что делать дальше.

У них возьмут экспресс-тест на ковид, их осмотрят врачи, они заполнят миграционные документы и будут здесь находиться столько, сколько потребуется. Не зря Президент говорил, что мы помогаем раненным российским военным, и мы будем помогать всем, кому это будет нужно Николай Рогащук, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области

Белорусы помогли и еще одной семье из Украины. Молодая мама с 7-летним сыном накануне попросила помощи у добрушских пограничников - ребенку требовалась срочная медицинская помощь. На скорой их отвезли в Гомель. Сегодня здоровью мальчика ничего не угрожает. Впервые за много дней у мамы на лице появилась улыбка.