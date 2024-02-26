"Белорусы рискуют потерять работу" - что западные СМИ пишут о выборах депутатов в Беларуси

The New York Times убеждает своего читателя, что "белорусы, которые не голосуют, рискуют потерять работу в государственных компаниях и учреждениях или быть доставленными на допрос в органы государственной безопасности. В этом уверяют изгнанные оппозиционные активисты". Что тут сказать, беглые активисты и их спонсоры, наверное, на грани безумия. Ибо арифметика простая: по данным ЦИК, в голосовании приняли участие 73 % избирателей. Значит, оставшаяся четверть белорусов, по утверждению авторов The New York Times, уже лишилась работы, а миллион с лишним человек вызван на допрос в КГБ.