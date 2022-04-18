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Белорусы, воюющие за Украину, - кто они и кто их вербует
Еще одна фальсификация, из которой попытались раздуть целую сенсацию, мол, белорусы массово едут воевать на стороне Украины. Белорусские наемники там действительно есть. Однако массовость - это лишь пузырь для создания видимости так называемой интернациональной борьбы с Москвой. О том, как, где и кто вербует белорусов, разбиралась Екатерина Тихомирова.
Месяц назад при большой информационной поддержке в так называемом Белорусском доме в Варшаве был развернут вербовочный пункт, а в самой Украине появился батальон им. К. Калиновского. Варшавский вербовочный центр, за неимением белорусов готовых умирать за "желто-блакитную", стал пунктом для иностранных наемников.
Наши коллеги с телеканала ОНТ на этой неделе опубликовали список белорусов из 75 фамилий, которые воюют или воевали в Украине. Многие из них уже денацифицированы или сбежали обратно в Варшаву.
Обещают райские кущи, высокие зарплаты и безопасность…
Вербовать белорусов бить москалей в Украине начали примерно месяц назад. Но, несмотря на всю серьезность ситуации, многие не относятся к военному подразделению серьезно - самопиар и самореклама. У каждого своя страничка в соцсетях, где под фото с автоматом указаны реквизиты - сюда, мол, высылайте деньги, и тогда "перамога" точно будет близко. Вербуют белорусов в варшавском Белорусском доме, подконтрольном спецслужбам Польши. Обещают райские кущи, высокие зарплаты и безопасность.
В начале спецоперации в Киев из Варшавы выдвинулся Вадим Прокопьев - дерзкий минский ресторатор, падкий на деньги и лайки. Он сразу создал фонд на амуницию для белорусских боевиков. Но следом подъехали радикалы и поклонники неонацизма Кулаженко и другие. Всех дружно засунули под начало "Азова".Прокопьеву и его 15 добровольцам предложили убрать камеру подальше и влиться в отряд им. К. Калиновского. И "шашлычник" испарился в сторону Варшавы.
Предложили Прокопьеву или кому-то еще передать тех людей, которые приехали (15 человек, которые называли себя полком "Погоня") на обучение в батальон Кастуся Калиновского. Информация такая из ВСУ была (не буду говорить из каких ведомств): очень надоели какие-то инстаграмеры, тик-токеры, которые приезжают сюда, делают фотки, но ни в чем не принимают участия, но при этом собирают деньги.
Собирают деньги на украинской почве, кстати, все из так называемой оппозиционной белорусской тусовки Литвы и Польши. Стрижак собирал на амуницию для белорусов в Украине, а Тихановская лично помогала гуманитаркой. Диаспоры, вас опять надули: 20 касок от Стрижака, десяток банок тушенки от Тихановской.
Еще один "герой" - Иван Марчук. Его частенько показывают на пропагандистских билбордах. Он бывший солдат Французского иностранного легиона с позывным "Брест". Участвовал в боях в Донбассе в 2014 году в составе "Азова", а после занимался тем же, чем все азовцы - тряс бизнес. В 2018 году Марчук с подельниками из гранатомета расстрелял офис "Киевгорстроя". Один предприимчивый бизнесмен решил отжать у другого фирму и нанял Марчука и Ко.
Это кадры обыска у гопкомпании наемников, опубликованные СБУ в 2018 году. Здесь пачки валюты, глушители, портрет Гитлера и флаг Третьего Рейха - все по законам жанра.
Марчуку грозила "пятнашка", но он сдал своих подельников и отделался тремя годами заключения и теперь пригодился. Благодаря Марчуку в составе "Азова" появился подбатальон им. К. Калиновского.
Указом Зеленского из тюрьмы был выпущен Даниил Ляшук (он же "Моджахед") - один из самых жестоких из всех участников банды, который проповедует убийство "неверных", последователь ИГИЛ.
Собаки лают, а джихад идет. Если людей это пугает, значит, они выросли слабыми и трусливыми. Если брать фюрера - вождя - для меня он был победителем.
Ляшука задержали в 2017 году за массовые убийства с особой жестокостью, грабежи - там вообще полный комплект. Он придумал, чтобы торнадовцы не просто насиловали, но и писали сценарии и снимали на камеру. При задержании в телефонах обнаружены видео изнасилований маленьких детей. Его посадили на 10 лет, но Зеленский выпустил досрочно. Ляшук не отсидел и половины срока.
Из новобранцев - Игорь Янков. Вот что он сам о себе рассказывает.
Это те футбольные фанаты, которые провоцировали кровопролитие в Минске в 2020 году, а когда белорусские силовики дали жесткий отпор, быстро ретировались в Украину. Янков не просто футбольный радикал, он неонацист, у которого на груди красуется "Черное солнце". Эмблему широко используют современные неонацисты, неоязычники и поклонники культа сатанизма. Они там все неслабо повернуты на эзотерической атрибутике. И награды тоже соответствующие - Вермахта.
Еще один футбольный радикал Виталий Пигорев ("Пума") сидел за разжигание вражды по этническому признаку: белая раса, смерть кавказцам и так далее. Еще, правда, за порнографию. Участвовал в нападениях на представителей восточных диаспор в Беларуси, в том числе на чеченскую. Убежденный нацист, скинхед и фашист.
Слезы наемницы Вероники Янович
И во всей этой гопкомпании - хрупкая Вероника Янович (позывной "Сон"). Она была активной участницей минских митингов 2020 года, а после направилась в сторону Грузии, а потом оказалась на Львовщине. Теперь наемница на контракте вместе с бчб-нацистами. Кстати, родня в Беларуси ее не поддерживает и просит одуматься.
Пока маме Вероники волноваться не о чем (разве что об уголовной статье - наемничество в Беларуси запрещено законом). Но она жива и пока не воюет. Некогда ярая белорусская феминистка обстирывает нацбатов, между делом учится стрелять из пулемета и позирует с гранатами. Пока. А потом будет окоп - Вероника тоже подписала контракт и тоже будет воевать, у нее не останется выбора.
Боевикам регулярно дают "колеса", чтобы они были более выносливы и нечувствительны к боли.
Белорусов в батальоне им. К. Калиновского ничтожно мало. Но какое это имеет значение для большой пиар-кампании? Учитывая тот факт, что вербовочный центр находится в Варшаве, а белорусы пополнять ряды калиновцев не хотят, через центр проходят иностранные легионеры всех мастей. И не буду скрывать, у радикалов есть свои планы и на Беларусь.
В распоряжении съемочной группы "Главного эфира" есть кадры, на которых Павел Кулаженко, боевик батальона им. К. Калиновского, говорит о том, что Украина сейчас предоставляет площадку для формирования "вызвольной армии Беларуси", единственной, где можно получить боевой опыт, где людей можно обстрелять. Отвечая на вопрос, кто даст оружие, чтобы они вошли в суверенное государство Беларусь, он сказал: "Я бы сформулировал вопрос по-другому - а кто заберет у нас оружие, когда война закончится?"
В заключение хочется напомнить (не радикалам, конечно, у них другой путь): маски сорваны, имена известны, и можно не прятать лиц. Белорусам, вступившим в ряды легионеров, на родине светит статья 133 УК РБ - "наемничество". Но всяк лучше, нежели денацификация в Украине. Домой, на коленях, ползком, ведь здесь, на родине, где-то плачет белорусская мама, и скучает белорусское ГУБОП.
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