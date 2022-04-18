Белорусы, воюющие за Украину, - кто они и кто их вербует

Еще одна фальсификация, из которой попытались раздуть целую сенсацию, мол, белорусы массово едут воевать на стороне Украины. Белорусские наемники там действительно есть. Однако массовость - это лишь пузырь для создания видимости так называемой интернациональной борьбы с Москвой. О том, как, где и кто вербует белорусов, разбиралась Екатерина Тихомирова.

Месяц назад при большой информационной поддержке в так называемом Белорусском доме в Варшаве был развернут вербовочный пункт, а в самой Украине появился батальон им. К. Калиновского. Варшавский вербовочный центр, за неимением белорусов готовых умирать за "желто-блакитную", стал пунктом для иностранных наемников.

Наши коллеги с телеканала ОНТ на этой неделе опубликовали список белорусов из 75 фамилий, которые воюют или воевали в Украине. Многие из них уже денацифицированы или сбежали обратно в Варшаву.

Обещают райские кущи, высокие зарплаты и безопасность…

Вербовать белорусов бить москалей в Украине начали примерно месяц назад. Но, несмотря на всю серьезность ситуации, многие не относятся к военному подразделению серьезно - самопиар и самореклама. У каждого своя страничка в соцсетях, где под фото с автоматом указаны реквизиты - сюда, мол, высылайте деньги, и тогда "перамога" точно будет близко. Вербуют белорусов в варшавском Белорусском доме, подконтрольном спецслужбам Польши. Обещают райские кущи, высокие зарплаты и безопасность.

В начале спецоперации в Киев из Варшавы выдвинулся Вадим Прокопьев - дерзкий минский ресторатор, падкий на деньги и лайки. Он сразу создал фонд на амуницию для белорусских боевиков. Но следом подъехали радикалы и поклонники неонацизма Кулаженко и другие. Всех дружно засунули под начало "Азова".Прокопьеву и его 15 добровольцам предложили убрать камеру подальше и влиться в отряд им. К. Калиновского. И "шашлычник" испарился в сторону Варшавы.

Предложили Прокопьеву или кому-то еще передать тех людей, которые приехали (15 человек, которые называли себя полком "Погоня") на обучение в батальон Кастуся Калиновского. Информация такая из ВСУ была (не буду говорить из каких ведомств): очень надоели какие-то инстаграмеры, тик-токеры, которые приезжают сюда, делают фотки, но ни в чем не принимают участия, но при этом собирают деньги. Павел Кулаженко, боевик батальона им. К. Калиновского (Украина)

Собирают деньги на украинской почве, кстати, все из так называемой оппозиционной белорусской тусовки Литвы и Польши. Стрижак собирал на амуницию для белорусов в Украине, а Тихановская лично помогала гуманитаркой. Диаспоры, вас опять надули: 20 касок от Стрижака, десяток банок тушенки от Тихановской.





Еще один "герой" - Иван Марчук. Его частенько показывают на пропагандистских билбордах. Он бывший солдат Французского иностранного легиона с позывным "Брест". Участвовал в боях в Донбассе в 2014 году в составе "Азова", а после занимался тем же, чем все азовцы - тряс бизнес. В 2018 году Марчук с подельниками из гранатомета расстрелял офис "Киевгорстроя". Один предприимчивый бизнесмен решил отжать у другого фирму и нанял Марчука и Ко.

Это кадры обыска у гопкомпании наемников, опубликованные СБУ в 2018 году. Здесь пачки валюты, глушители, портрет Гитлера и флаг Третьего Рейха - все по законам жанра.





Марчуку грозила "пятнашка", но он сдал своих подельников и отделался тремя годами заключения и теперь пригодился. Благодаря Марчуку в составе "Азова" появился подбатальон им. К. Калиновского.

Указом Зеленского из тюрьмы был выпущен Даниил Ляшук (он же "Моджахед") - один из самых жестоких из всех участников банды, который проповедует убийство "неверных", последователь ИГИЛ.

Собаки лают, а джихад идет. Если людей это пугает, значит, они выросли слабыми и трусливыми. Если брать фюрера - вождя - для меня он был победителем. Даниил Ляшук ("Моджахед"), боевик батальона "Торнадо" (Украина)

Ляшука задержали в 2017 году за массовые убийства с особой жестокостью, грабежи - там вообще полный комплект. Он придумал, чтобы торнадовцы не просто насиловали, но и писали сценарии и снимали на камеру. При задержании в телефонах обнаружены видео изнасилований маленьких детей. Его посадили на 10 лет, но Зеленский выпустил досрочно. Ляшук не отсидел и половины срока.

Из новобранцев - Игорь Янков. Вот что он сам о себе рассказывает.





Это те футбольные фанаты, которые провоцировали кровопролитие в Минске в 2020 году, а когда белорусские силовики дали жесткий отпор, быстро ретировались в Украину. Янков не просто футбольный радикал, он неонацист, у которого на груди красуется "Черное солнце". Эмблему широко используют современные неонацисты, неоязычники и поклонники культа сатанизма. Они там все неслабо повернуты на эзотерической атрибутике. И награды тоже соответствующие - Вермахта.

Еще один футбольный радикал Виталий Пигорев ("Пума") сидел за разжигание вражды по этническому признаку: белая раса, смерть кавказцам и так далее. Еще, правда, за порнографию. Участвовал в нападениях на представителей восточных диаспор в Беларуси, в том числе на чеченскую. Убежденный нацист, скинхед и фашист.

Слезы наемницы Вероники Янович

И во всей этой гопкомпании - хрупкая Вероника Янович (позывной "Сон"). Она была активной участницей минских митингов 2020 года, а после направилась в сторону Грузии, а потом оказалась на Львовщине. Теперь наемница на контракте вместе с бчб-нацистами. Кстати, родня в Беларуси ее не поддерживает и просит одуматься.





Пока маме Вероники волноваться не о чем (разве что об уголовной статье - наемничество в Беларуси запрещено законом). Но она жива и пока не воюет. Некогда ярая белорусская феминистка обстирывает нацбатов, между делом учится стрелять из пулемета и позирует с гранатами. Пока. А потом будет окоп - Вероника тоже подписала контракт и тоже будет воевать, у нее не останется выбора.

Боевикам регулярно дают "колеса", чтобы они были более выносливы и нечувствительны к боли.

Белорусов в батальоне им. К. Калиновского ничтожно мало. Но какое это имеет значение для большой пиар-кампании? Учитывая тот факт, что вербовочный центр находится в Варшаве, а белорусы пополнять ряды калиновцев не хотят, через центр проходят иностранные легионеры всех мастей. И не буду скрывать, у радикалов есть свои планы и на Беларусь.

В распоряжении съемочной группы "Главного эфира" есть кадры, на которых Павел Кулаженко, боевик батальона им. К. Калиновского, говорит о том, что Украина сейчас предоставляет площадку для формирования "вызвольной армии Беларуси", единственной, где можно получить боевой опыт, где людей можно обстрелять. Отвечая на вопрос, кто даст оружие, чтобы они вошли в суверенное государство Беларусь, он сказал: "Я бы сформулировал вопрос по-другому - а кто заберет у нас оружие, когда война закончится?"