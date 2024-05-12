Белоусов представлен в качестве кандидата на должность министра обороны России

Бывший вице-премьер России Андрей Белоусов представлен в Совет Федерации в качестве кандидата на должность министра обороны, как проинформировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости . Песков отметил, что это решение оглашено в ходе заседания. Планируется, что Совет Федерации обсудит назначения на дополнительном заседании 14 мая, включая кандидатуры на руководящие посты в силовых ведомствах и МИД.

Сергей Шойгу, который ранее занимал пост министра обороны и назначенный на пост секретаря Совета безопасности РФ, будет продолжать работать в сфере, которую хорошо знает. По словам Пескова на брифинге, Шойгу будет контролировать работу ФСВТС и будет заместителем президента в комиссии по ВПК. Песков подчеркнул, что Шойгу будет действовать в сотрудничестве с предыдущими коллегами и партнерами.