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Озвучивать персонажей "Симпсонов" других рас белые актеры больше не будут

Озвучивать персонажей "Симпсонов" других рас белые актеры больше не будут

"Цветные" герои "Симпсонов" заговорят другими голосами. Такое решение было принято на волне акций протеста Black Lives Matter.


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