Белый дом анонсировал старт обучения летчиков ВСУ управлению F-16

Уже через две недели в Евросоюзе начнут готовить украинских летчиков к управлению F-16. Об этом сообщил в интервью телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он сослался на европейских союзников, которые сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить тренировочные мощности для обучения полетам на американских истребителях.



Салливан добавил, что Вашингтон со своей стороны не будет затягивать процесс выдачи разрешения на обучение, а также передачи всего необходимого для его начала. Ранее сообщалось, что подготовка украинских пилотов к управлению F-16 начнется в августе в Дании, а региональный учебный центр будет создан в Румынии.