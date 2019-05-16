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Белый дом хочет изменить иммиграционную политику
Дональд Трамп сегодня анонсирует новый план иммиграционной реформы. Президент США попытается убедить общественность и законодателей в необходимости сокращения числа легальных иммигрантов до миллиона ста тысяч в год. И лидер предложит отменить лотерею Green Card . Сейчас она позволяет многим иностранцам получить постоянный вид на жительство в США, независимо от профессиональной квалификации, образования и знания языка. Власти намерены первым делом выдавать грин-карту не родственникам иммигрантов, у которых есть американское гражданство, а образованным и высококвалифицированным специалистам.
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