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"Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции" - Захарова отреагировала на заявление США на теракт в "Крокус Сити Холле"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление из США в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", сообщает БЕЛТА.
Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. "На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне", - подчеркнула Мария Захарова.
"А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции", - заявила официальный представитель МИД РФ.
"Всех причастных, как заявило российское руководство, установят компетентные органы", - добавила Мария Захарова.
Фото МИД РФ
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