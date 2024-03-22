ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

"Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции" - Захарова отреагировала на заявление США на теракт в "Крокус Сити Холле"

"Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции" - Захарова отреагировала на заявление США на теракт в "Крокус Сити Холле"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление из США в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", сообщает БЕЛТА.

Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. "На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне", - подчеркнула Мария Захарова.

"А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции", - заявила официальный представитель МИД РФ.

"Всех причастных, как заявило российское руководство, установят компетентные органы", - добавила Мария Захарова.

Фото МИД РФ

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все