"Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции" - Захарова отреагировала на заявление США на теракт в "Крокус Сити Холле"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление из США в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", сообщает БЕЛТА.



Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. "На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне", - подчеркнула Мария Захарова.



"А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции", - заявила официальный представитель МИД РФ.



