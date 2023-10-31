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Белый дом отверг законопроект о разделении помощи для Украины и Израиля

Администрация США отвергла требования республиканцевисключить из законопроекта с военной помощью Тель-Авиву финансовые средства для Киева. Белый дом ранее запросил у конгресса дополнительное финансирование в сфере нацбезопасности на 106 миллиардов, из которых более 14 миллиардов предполагается выделить Израилю и порядка 61 миллиарда - Украине. Республиканцы считают, что пакеты помощи нужно рассматривать раздельно.

Пресс-секретарь Белого дома обвинила конгрессменов в политизации вопроса, заявив, что поддержка Израиля и защита Украины являются вопросами национальной безопасности США, и требование компенсации средств по этим вопросам будет нарушением нормального двухпартийного процесса и может иметь разрушительные последствия для американской безопасности и альянсов.

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