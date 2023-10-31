Белый дом отверг законопроект о разделении помощи для Украины и Израиля

Администрация США отвергла требования республиканцевисключить из законопроекта с военной помощью Тель-Авиву финансовые средства для Киева. Белый дом ранее запросил у конгресса дополнительное финансирование в сфере нацбезопасности на 106 миллиардов, из которых более 14 миллиардов предполагается выделить Израилю и порядка 61 миллиарда - Украине. Республиканцы считают, что пакеты помощи нужно рассматривать раздельно.