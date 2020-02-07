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Белый дом подтвердил ликвидацию главарей террористов "Аль-Каиды"

Белый дом подтвердил ликвидацию главарей террористов "Аль-Каиды"

Касем ар-Райми и его заместитель Айман аз-Завахири были убиты во время контртеррористической операции, которая проводилась по указанию Дональда Трампа.

"По указанию президента Дональда Трампа Соединенные Штаты провели в Йемене контртеррористическую операцию, в ходе которой был успешно ликвидирован Касем ар-Райми, основатель и главарь "Аль-Каиды"на Аравийском полуострове, который был помощником главаря “Аль-Каиды” Аймана аз-Завахири", − указано в заявлении Белого дома.

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