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Белый дом: поведение России в Арктике несет риски начала непреднамеренного конфликта
Поведение РФ в Арктике, по мнению Вашингтона, несет риски начала непреднамеренного конфликта, США будут укреплять партнерство с союзниками в регионе, говорится в опубликованной в среду стратегии по национальной безопасности США. Об этом пишет РИА Новости.
В среду Белый дом опубликовал стратегию по нацбезопасности США, главным приоритетом названы защита американцев и обеспечение экономических возможностей Штатов. При этом США, как утверждается, намерены "эффективно конкурировать" с Китаем, параллельно сдерживая "представляющую опасность Россию".
"Соединенные Штаты хотят видеть регион Арктики мирным, стабильным и процветающим, местом (международного - ред.) сотрудничества <...> Россия за последнее десятилетие существенно нарастила свое присутствие в Арктике, модернизировав свою военную инфраструктуру и нарастив интенсивность военных учений и тренировочных операций. Ее агрессивное поведение обострило геополитические трения в регионе, создавая риски непреднамеренных конфликтов и подрывая сотрудничество", - говорится в тексте стратегии национальной безопасности.
Вашингтон также обвиняет КНР в стремлении "наращивать свое влияние в Арктике, стремительно увеличивая инвестиции в регион, поиске новых научных проектов в нем", в использовании научного взаимодействия для проведения "исследований двойного назначения в интересах разведки и оборонных нужд". В связи с этим, отмечают авторы стратегии, Вашингтон планирует обозначать свое присутствие в регионе за счет улучшения коммуникационных возможностей, судоходства, в том числе в условиях льдов, а также "подготовки к большей международной активности в регионе".
Штаты, как говорится в документы, обещают увеличить "сотрудничество с союзниками и партнерами по Арктике", а также "работать с ними в рамках Арктического совета и других институтов", несмотря на сложности, которые Вашингтон связывает с ситуацией на Украине.
Фото: pixabay
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