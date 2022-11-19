Белый дом: ракетный удар по Польше был совершен украинской ракетой

США также согласны с предварительной оценкой президента Польши - это трагическая ошибка ПВО, но не злой умысел. Насколько дело пытаются замять, видно невооруженным взглядом хотя бы по таким комментариям. Ранее журнал «Политико» сообщил, что Вашингтон требует от Европы и окружения Зеленского осторожнее говорить о причинах инцидента в Польше, чтобы избежать дискредитации американских спецслужб и лично Байдена.

