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Белый дом: ракетный удар по Польше был совершен украинской ракетой

Администрация президента США официально признала, что ракетный удар по Польше был совершен украинской ракетой - таков окончательный вывод, озвученный представителем Белого дома.

США также согласны с предварительной оценкой президента Польши - это трагическая ошибка ПВО, но не злой умысел. Насколько дело пытаются замять, видно невооруженным взглядом хотя бы по таким комментариям. Ранее журнал «Политико» сообщил, что Вашингтон требует от Европы и окружения Зеленского осторожнее говорить о причинах инцидента в Польше, чтобы избежать дискредитации американских спецслужб и лично Байдена.

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