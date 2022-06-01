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Белый дом в Вашингтоне оправдывает свое название
Белый дом в Вашингтоне оправдывает свое название - там зафиксирована утечка кадров - афроамериканских. Как пишет газета "Политико", 21 сотрудник Белого дома в США уволился или планирует уйти. Первые случаи увольнения появились еще в прошлом году, а после явление стало настолько заметным, что получило название "блэксит". Те афроамериканцы, что пока продолжают работу в Белом доме, объяснили массовые увольнения отсутствием поддержки со стороны начальства и сравнительно небольшими шансами на продвижение по службе.
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