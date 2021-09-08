Белый дом запросил у конгресса США более $6 млрд на расселение афганцев

Американский Белый дом в условиях миграционного наплыва не растерялся. Администрация Вашингтона запросила у Конгресса США более 6 миллиардов долларов на оплату переселения десятков тысяч афганцев, которые были партнерами США во время войны в Афганистане. Об этом пишет газета Washington Post. Ранее госсекретарь США заявил, что Штаты продолжают работу над организацией дополнительных вывозных рейсов из Кабула для американцев.