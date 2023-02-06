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Белый плен: в Европе сошли несколько лавин

По меньшей мере 13 человек погибли на нескольких горнолыжных курортах в Альпах на территории Австрии, Италии и Швейцарии в минувшие выходные из-за схода лавин. Некоторые люди до сих пор считаются пропавшими без вести, поскольку спасательные работы замедлились из-за плохой видимости и ухудшившихся погодных условий.

Австрийские власти ввели четвертый уровень угрозы схода лавин, который означает их высокую вероятность.

В Румынии 60 человек попали в снежную ловушку из-за двух лавин, сошедших в районе горного массива Фэгэраш в румынских Карпатах. Спасатели оперативно вытащили людей из-под завалов, жертв и пострадавших нет. Из-за снега повреждены несколько автомобилей. Сообщается, что риск схода новых лавин сохраняется.

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