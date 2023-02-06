Белый плен: в Европе сошли несколько лавин

По меньшей мере 13 человек погибли на нескольких горнолыжных курортах в Альпах на территории Австрии, Италии и Швейцарии в минувшие выходные из-за схода лавин. Некоторые люди до сих пор считаются пропавшими без вести, поскольку спасательные работы замедлились из-за плохой видимости и ухудшившихся погодных условий.