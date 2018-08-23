Известный голливудский актер Бен Аффлек лечится от алкоголизма. Артист под влиянием супруги даже согласился отправиться в реабилитационный центр. СМИ полагают, что Аффлек надолго застрянет в клинике, ведь совсем недавно в интернете появились фото актера с коробками с алкоголем. Напомним, это уже не первая попытка Бена Аффлека вылечиться от алкоголизма. В прошлом году он обращался в реабилитационный центр, после чего заверил поклонников, что полностью здоров.