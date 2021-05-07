Бенилюкс не видит альтернатив Минским соглашениям

Мы верим в две вещи: договоренности "Минск-2" должны быть полностью имплементированы всеми сторонами, и в то, что продолжение диалога - единственный путь к решению конфликта. Никто не хочет видеть эскалацию ситуации в Донбассе, которую страны Бенилюкса и ЕС осуждают

Софи Вильмес, министр иностранных дел Бельгии

