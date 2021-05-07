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Бенилюкс не видит альтернатив Минским соглашениям
О важности выполнения Минских соглашений напомнили главы дипломатии стран Бенилюкса. Заявление прозвучало в рамках их официального визита в Украину. Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга подчеркнули, что именно "Минск-2" является тем механизмом, который призван урегулировать конфликт в Донбассе, и именно ему должны следовать все стороны.
Мы верим в две вещи: договоренности "Минск-2" должны быть полностью имплементированы всеми сторонами, и в то, что продолжение диалога - единственный путь к решению конфликта. Никто не хочет видеть эскалацию ситуации в Донбассе, которую страны Бенилюкса и ЕС осуждают
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