Бэнкси новую работу посвятил врачам

На рисунке изображен мальчик, который играет с фигуркой медсестры-супергероя, а вот Бэтмен и Человек-паук лежат в мусорном ведре.



Как отмечает The Guardian, картина под названием "Game changer" появилась в коридоре больницы общего профиля в Саутгемптоне (графство Хэмпшир) в Англии. Там же художник оставил для работников записку со словами: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, мой рисунок немного осветит это место, даже если он черно-белый".



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