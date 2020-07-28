Бэнкси пожертвовал на благотворительность серию картин

Известный уличный художник Бэнкси пожертвовал несколько картин благотворительному аукциону. Речь идет о серии из трех живописных полотен на тему европейского миграционного кризиса. Работы выдержаны в стилистике XIX века. Их предположительная стоимость может составлять от 800 тысяч до более миллиона фунтов стерлингов. Картины Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы. Вырученные на торгах средства будут перечислены на счет медицинского центра в Израиле.

