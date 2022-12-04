Бербок: ФРГ вместе и Индией будут настаивать на реформе СБ ООН

Германия вместе с Индией будет продолжать настаивать на реформе Совета Безопасности ООН, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок накануне своего визита в Нью-Дели. Об этом пишет РИА Новости.

Германия и Индия наряду с Бразилией и Японией входит в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянным членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации.

Бербок назвала "незначительным" прогресс в вопросе получения странами G4 постоянного места в СБ ООН.

"Однако это не мешает нам продолжать настаивать на реформе Совета Безопасности вместе с нашими индийскими партнерами. Вот почему я очень рада, что мы вчетвером вновь встретились на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Сегодняшние геополитические реалии как никогда требуют дееспособного и полностью функционирующего Совета Безопасности. Давней позицией G4 было то, что новые постоянные места не должны влечь за собой никаких прав вето в течение первых 15 лет. Снова и снова мы видели, как злоупотребляют правом вето", - отметила Бербок, добавив, что "Совет Безопасности ООН должен отражать реалии нашего мира в XXI веке".

Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. В прошлом году Индия и ряд других стран были избраны в числе непостоянных членов СБ ООН на 2021-2022 годы, и в августе прошлого года Индия председательствовала в организации.